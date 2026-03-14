ترامب: نفذنا واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القيادة المركزية الأميركية نفذت واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط في إيران.

وقال ترامب إن الغارة الجوية دمرت تدميراً شاملاً كل هدف عسكري في جزيرة خرج الإيرانية.

وأضاف: "إذا أقدمت إيران على إعاقة المرور عبر مضيق هرمز فسأعيد النظر بقرار محو البنية التحتية النفطية لجزيرة خرج".

وأكد ترامب: " سيكون من الحكمة على الجيش الإيراني ومن يتورط مع هذا النظام الإرهابي إلقاء أسلحتهم وإنقاذ بلادهم".

وشدد: " إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تحظى بالقدرة على تهديد الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو العالم".

وأوضح: " إيران تعرضت لدمار هائل وهي في وضع سيئ للغاية وكل شيء بصدد الانهيار".

وبين " إيران لا تمتلك أي قدرة للدفاع عن أي هدف نختار مهاجمته وليس بوسعهم فعل أي شيء حيال ذلك".

ولفت إلى أنه لا يمكنه إعلان متى ستنتهي الحرب في إيران، ولكنها ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً.

وأشار إلى أن معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت ولم يعد لدى إيران رادارات أو أنظمة دفاع جوي تقريباً.

وأكد أنه تم القضاء على البحرية وسلاح الجو في إيران.

وبين ترامب: "كانت إيران تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله، وإبادة إسرائيل تمامًا. ومثل إيران نفسها، فقد فشلت تلك الخطط الآن".