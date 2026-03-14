ترامب: نمتلك ذخيرة غير محدودة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تمتلك "ذخيرة غير محدودة"، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لانتهاء عملية "الغضب الملحمي" في إيران.

وأكد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الجيش الأميركي استهدف مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مبيناً أنه تم تدمير 90 بالمئة من الصواريخ الإيرانية.

وأشار إلى أن الجيش الأميركي "يضرب إيران بقوة لم يتعرض لها أحد منذ الحرب العالمية الثانية".

وتعهد ترامب بمواصلة تدمير القدرات الإيرانية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن العمليات العسكرية "متقدمة على الجدول الزمني"، ومشيراً إلى أن بلاده ستوجه لإيران "ضربة قوية للغاية" الأسبوع المقبل.