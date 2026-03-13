القيادة المركزية الأميركية تؤكد مقتل جميع أفراد الطاقم الستة لطائرة التزود بالوقود التي سقطت في العراق

أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" مقتل جميع أفراد الطاقم الستة لطائرة التزود بالوقود طراز "كي سي - 135" التي سقطت في حادث غربي العراق أمس.

وجددت "سنتكوم" التأكيد في تحديث بشأن الحادث، اليوم، على أن سقوط الطائرة لم ينجم عن نيران معادية أو صديقة.

وأعادت الإشارة إلى أن الطائرة فقدت أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق -غرب العراق- أمس وذلك ضمن مهام عملية "الغضب الملحمي".

وذكرت أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق غير أنه قد تم التأكد من أن فقدان الطائرة لم يكن ناجما عن نيران معادية أو نيران صديقة.