روبيو يوقع قرار تصنيف إخوان السودان منظمة إرهابية

وقّع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، قرار تصنيف الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصعيدا في الموقف الدولي تجاه الجماعة وشبكاتها المرتبطة بالحرب الجارية في البلاد. وأودعت وزارة الخارجية الأميركية القرار اليوم في السجل الفيدرالي الأميركي، على أن يدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الـ 16 من مارس.

ووفق الإشعار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، جاء القرار بعد مراجعة للسجل الإداري للقضية وبالتشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة.

وخلصت واشنطن إلى وجود أساس قانوني لتطبيق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويشمل التصنيف ما تصفه الولايات المتحدة بالإخوان المسلمين في السودان، إضافة إلى عدد من المسميات المرتبطة بها، من بينها الحركة الإسلامية السودانية وكتيبة البراء بن مالك التي ظهرت خلال الحرب الدائرة في البلاد.

وبموجب هذا القرار، تدرج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ما يعني تجميد أي أصول مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل المالي معها، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تقدم لها دعما ماديا أو لوجستيا.