وزير الدفاع الأميركي: ندمر القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مسبوق



قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن الولايات المتحدة تدمر القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مسبوق، مشيراً إلى أن البنتاجون سيتعامل مع أزمة مضيق هرمز.

وتابع: "إيران لم يعد لديها قوة جوية، كما ان أسطولها البحري في عمق الخليج، والأهم أنه ليس بمقدورهم بناء المزيد".

وقال إنه قريباً "كل شركات الدفاع الإيرانية ستكون قد دمرت. نهاجم ما لديهم من مخزون الصواريخ، وسنتأكد أن ليس لديهم قدرة على إنتاج المزيد".

وأردف: "سندمر كامل قدراتهم، سنتابع الضغط ونتقدم من دون رحمة لأعدائنا".