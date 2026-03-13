ترأمب أبلغ قادة مجموعة السبع أن إيران "على وشك الاستسلام"

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لقادة مجموعة السبع خلال اجتماع افتراضي، الأربعاء، إن إيران "على وشك الاستسلام"، وفقاً لـ3 مسؤولين من دول المجموعة اطّلعوا على مضمون الاتصال. لكن بعد 24 ساعة فقط، أصدر المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أول بيان علني له متعهداً بمواصلة القتال.

وخلال الاتصال مع قادة المجموعة صباح الأربعاء، أشاد ترامب بنتائج العملية العسكرية المسماة "الغضب الملحمي"، قائلاً لحلفائه: "لقد تخلصت من سرطان كان يهددنا جميعاً".

وبينما قال إن إيران على وشك الاستسلام، أشار أيضاً إلى أنه لم يعد هناك مسؤولون أحياء في طهران يمتلكون السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار، وفقاً لـ"أكسيوس".