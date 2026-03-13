عُمان.. وفاة شخصين جراء سقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار

أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيرتين في ولاية صُحار العمانية، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

وأشادت الجهات المعنية في سلطنة عمان بوعي وتعاون المواطنين والمُقيمين في الالتزام بعدم تداول الصور والشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً للجميع بأنّ كافة الجهود مُسخرة لحماية سلطنة عُمان ومن عليها.