إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم بطائرتين مسيرتين بكردستان العراق

أُصيب ستة جنود فرنسيين في هجوم بطائرتين مسيّرتين في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية بأن هؤلاء الجنود يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب مع شركاء عراقيين، وأنه تم نقلهم فورًا إلى أقرب مركز طبي.

ومن جانبه قال محافظ أربيل أوميد خوشناو إن طائرتين مسيّرتين استهدفتا قاعدة مشتركة لقوات البيشمركة والقوات الفرنسية في قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل.