الداخلية الكويتية: منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال عيد الفطر حتى اشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنه تقرر منع إقامة المسرحيات والحفلات والأعراس خلال فترة عيد الفطر المبارك حتى اشعار آخر كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة في هذه المرحلة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام التام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أن مخالفة هذه الإجراءات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.