يسرائيل هيوم: ترامب أمهل إسرائيل أسبوعاً واحداً لإنهاء الحرب في إيران

قال مصدر إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لإنهاء الحرب في إيران، وقد منح إسرائيل مهلة أسبوع واحد فقط لتحقيق ذلك.

وأضاف المصدر في حديث لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن النظام في طهران لن يتغير، إذ يتطلب تغييره غزواً عسكرياً برياً أو استئناف المظاهرات، وهو أمر مستبعد في المستقبل القريب.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن المصدر الذي لم تسمه لكن وصفته بـ "السياسي" أن هناك اختلاف كبير في نظرة الولايات المتحدة للحرب، حيث ينصب اهتمامها على أسعار النفط، مقارنةً بإسرائيل التي تعتبر الحرب إنجازاً وتحتفل به.

وأوضح المصدر أن الحكومة الإسرائيلية تفوت فرصة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واتخاذ خطوات دبلوماسية.