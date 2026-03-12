"الخارجية الأميركية": رحلات إجلاء مواطنينا من الإمارات غادرت بمقاعد شاغرة بعد تفضيل كثيرين البقاء

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن رحلات إجلاء خُصصت للمواطنين الأميركيين من دولة الإمارات غادرت بمقاعد شاغرة نتيجة انخفاض الطلب.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها تواصلت مع نحو 9 آلاف مواطن أميركي في الإمارات لعرض رحلات إجلاء حكومية، إلا أن كثيرين فضّلوا البقاء في الدولة، مشيرة إلى أن عمليات الرحلات التي تنظمها ستتقلص تدريجياً في ظل تراجع الطلب وتوافر خيارات السفر التجاري.