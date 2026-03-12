وزير الطاقة الأمريكي: مضيق هرمز سيفتح من جديد



قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الخميس، إن السفن الحربية الأميركية "لا يمكنها مرافقة السفن حالياً"، عند مرورها عبر مضيق هرمز، ولكنه رجّح إمكانية تنفيذ ذلك بنهاية مارس الجاري.

وشدد الوزير الأميركي في تصريحات لشبكة CNN، على ضرورة "إعادة فتح مضيق هرمز"، مضيفاً: "سترون أميركا تعمل مع دول أخرى لإعادة فتح المضيق".

وشدد رايت على أن "الخيار الوحيد المتاح في نهاية المطاف هو تدمير قدرة إيران على تهديد جيرانها"، معتبراً أن العملية العسكرية ضد إيران "ستستغرق أسابيع وليس شهوراً".