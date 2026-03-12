الكويت.. خروج 6 خطوط كهربائية عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا أثناء التصدي لمسيّرات

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، المهندسة فاطمة جوهر حياة، خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة، نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة، ما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وتم إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكدت حياة أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة، وأن منظومي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، مؤكدة استمرار الوزارة في موافاة الرأي العام بأي مستجدات أولاً بأول.