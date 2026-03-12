إصابتان إثر استهداف مبنى سكني جنوبي الكويت بمسيّرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت، العميد محمد الغريب، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني جنوبي البلاد، فجر اليوم، بعد تعرضه لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية.

وقال الغريب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الحريق أسفر عن إصابتين، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها إلى الموقع بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه.

وأضاف أن الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم التعامل مع المصابين من قبل الجهات المختصة.