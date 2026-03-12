ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران على وشك الهزيمة، لكنه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد.

وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريباً إلى نهاية المطاف".

وأضاف: "دمرنا كل قوة إيران العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي".

وتابع: "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

وأكد أن بلاده ستراقب "المضائق عن كثب".