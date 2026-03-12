الداخلية البحرينية: القبض على 4 بحرينيين إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من القبض على 4 أشخاص بحرينيين وتحديد خامس "هارب بالخارج" إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران، والمقبوض عليهم هم: مرتضى حسين أوال "25 عاما"، وأحمد عيسى الحايكي"34 عاما"، وسارة عبدالنبي مرهون "36 عاما"، والياس سلمان ميرزا "22 عاما.

أما الهارب خارج البحرين فهو: علي محمد حسن الشيخ "25 عاما".

وقالت الوزارة إن التحريات دلت إلى أن المقبوض عليه الأول، قام وبناء على تكليف تنظيمي وبمساعدة من الآخرين، بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.