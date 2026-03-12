البحرين: القبض على 6 أشخاص لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني وتمجيد أعماله العدائية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من رصد 6 أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم، والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية، حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأهابت بالجميع، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.