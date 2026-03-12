الدفاع المدني العماني: إخماد الحريق في خزانات الوقود بميناء صلالة قد يستغرق بعض الوقت

قالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان إنها استجابت لحريق في خزانات الوقود بميناء صلالة، مؤكدة أن إخماد الحريق قد يستغرق بعض الوقت.

وأضافت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس": "باشرت فرق عمليات الإطفاء بدعم من قوات السلطان المسلحة والشركات العاملة بالمنطقة تبذل الهيئة كافة الجهود لاحتواء الحريق الذي قد يتطلب بعض الوقت لضمان تحقق كافة إجراءات الأمن والسلامة في مثل هذه الحالات".