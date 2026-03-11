مجلس الأمن يعتمد قراراً يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار خليجي أردني يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن ويطالب بوقفها.

وجاء تبني القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتاً، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. ولم تصوّت أي دولة ضده.

وأدان مجلس الأمن هجمات إيران على المناطق السكنية والبنية المدنية بالخليج والأردن وما سببته من ضحايا وأضرار، معتبراً إياها انتهاكاً للقانون وتهديدا للسلم الدولي.

وطالب المجلس بـ “الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

كما يدين نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز".