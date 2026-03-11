مسقط: تعرض سفينة للاستهداف قبالة السواحل العمانية



أفادت وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، بأن مركز الأمن البحري تلقى بلاغاً يفيد بتعرض سفينة تجارية ترفع علم تايلندا، للاستهداف على بعد 13 ميلاً بحرياً من السواحل العمانية.

وأضافت أن استهداف السفينة أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات الرئيسة، فيما قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بإخلاء 20 شخصاً يحملون الجنسية التايلندية، مع وجود إصابات متفاوتة لأفراد الطاقم.