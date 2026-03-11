وزير خارجية مصر: نرفض الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي أهمية وقف اتساع رقعة الصراع في المنطقة خاصة مع دول الجوار

جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير عبدالعاطي مع وزير الخارجية الإيراني ،وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف اليوم الأربعاء .

وكرر عبدالعاطي ، خلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني ، إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق ، فضلًا عن تركيا وأذربيجان.

كما جدد عبدالعاطي التأكيد على ضرورة العمل على سرعة وقفها واحترام مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مشددا على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار كسبيل وحيد لاحتواء التوتر، وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.