الغموض يحيط بمكان المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

ما زال الغموض يحيط بمكان المرشد الأعلى الجديد الإيراني مجتبى خامنئي، بعد أيام من اختياره خليفة لوالده علي خامنئي في المنصب المرشد .

ولم يصدر بعد أي تصريح من المرشد الجديد بعد أيام من تعيينه.

وينتظر مؤيدو الحكومة والمراقبون بفارغ الصبر الخطاب الأول لمجتبى خامنئي في ظل الحرب المستمرة، كما أنهم يتوقون لمعرقة المسار السياسي الذي سيتبناه بعد مقتل والده في هجوم جوي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير الماضي.

ويسود ترقب حذر في مراكز القوة المتعددة في طهران. وقالت مصادر داخل البرلمان إنه لا توجد خطط معروفة بشأن ما إذا كان مجتبى " 56 عاماً" سيدلي بأي بيان وموعد ذلك. كما أن نواب البرلمان أنفسهم لا يعلمون شيئا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين القول إن مجتبى أصيب في ساقه.

ولم يتسن التأكد من هذا التقرير.