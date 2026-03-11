رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية قد تمكّنها قريبا من ضرب أوروبا، وحذرت من أن مثل هذا التطور قد يشعل سباق تسلح نووي.
وأضافت أمام مجلس الشيوخ الإيطالي "لا يمكننا السماح لنظام آية الله بامتلاك أسلحة نووية، إلى جانب قدرات صاروخية قد تمكّنه قريبا من ضرب إيطاليا وأوروبا بشكل مباشر".
