رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية

قالت رئيسة ‌الوزراء ​الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأربعاء إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى ‌جانب قدرات صاروخية قد ‌تمكّنها قريبا من ‌ضرب أوروبا، وحذرت ‌من ‌أن مثل هذا ​التطور قد ‌يشعل ​سباق تسلح نووي.

وأضافت أمام ​مجلس الشيوخ الإيطالي "لا يمكننا السماح لنظام آية الله بامتلاك أسلحة نووية، إلى جانب قدرات صاروخية ‌قد تمكّنه قريبا من ​ضرب إيطاليا وأوروبا بشكل مباشر".