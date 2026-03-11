الكويت والأردن: من حق الدول المستهدفة من إيران حماية سيادتها

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان الثلاثاء، أن الاتصال شهد تجديد التأكيد على "إدانة العدوان الإيراني الآثم والمستمر ضد دولة الكويت والأردن ودول المنطقة وحق الدول المستهدفة بحماية سيادتها وأراضيها".

وأشار الوزيران إلى "تضامن بلديهما مع بعضهما البعض في مواجهة العدوان الإيراني وناقشا آثاره على دول المنطقة وانعكاساته الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أكد الإثنين، أن بلاده تمتلك "الحق الكامل والأصيل" في الدفاع عن سيادتها ومصالحها، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ.