"فاينانشال تايمز": إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، ⁠الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن إسرائيل رفضت مبادرات دبلوماسية ‌قدمها لبنان لوقف هجوم إسرائيل ‌المتصاعد ‌على جماعة حزب الله، وطالبت بإجراء مفاوضات "تحت النار" فقط.

وأشارت ‌الصحيفة إلى أن ‌المحادثات ⁠لم تتحقق بسبب خلافات حول الترتيب، إذ ⁠طالبت ‌بيروت "بوقف إطلاق النار" ⁠قبل عقد أي ⁠اجتماع، في حين أرادت الحكومة ⁠الإسرائيلية مناقشة إمكانية وقف إطلاق النار فقط.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني.