"الدفاع" الكويتية: القوات المسلحة تصدت منذ فجر أمس الثلاثاء حتى منتصف الليل لموجةٍ من الأهداف الجوية المعادية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، أن القوات المسلحة الكويتية تصدت منذ فجر أمس الثلاثاء وحتى منتصف الليل لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء الكويت.

وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحافي ان منظومات الدفاع الجوي رصدت 5 طائرات مسيرة معادية تم التعامل معها وتدمير 4 منها فيما سقطت طائرة مسيرة واحده خارج منطقة التهديد.

وذكر أن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد أن أصوات الانفجارات المسموعة في بعض مناطق البلاد هي نتيجة عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف الجوية المعادية.

وذكر إن رئاسة الأركان العامة للجيش تهيب بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.