البنتاجون: إصابة 140 جندياً أميركياً خلال حرب إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن حوالي 140 جندياً أميركيا أصيبوا خلال حرب إيران المستمرة منذ 10 أيام. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان عبر البريد الإلكتروني إن "الغالبية العظمى من هذه الإصابات كانت طفيفة، وعاد 108 جنود بالفعل إلى الخدمة". وأضاف بارنيل أن ثمانية جنود "يعانون حالياً من إصابات خطيرة".

وتعد هذه البيانات الجديدة أول نظرة على العدد الأوسع من الإصابات التي تعرضت لها القوات الأمريكية منذ بداية الحرب مع إيران والتي أودت أيضاً بحياة سبعة جنود أميركيين.