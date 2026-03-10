النيابة العامة البحرينية تطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحق متهمين شاركوا في أعمال تجمهر وشغب وتخريب

طالبت النيابة العامة البحرينية بتوقيع أقصى العقوبات بحق متهمين قاموا بأعمال شغب وتخريب بمناطق مختلفة في البلاد، مبدين تعاطفهم مع أشخاص وجهات خارجية غير مكترثين بالظروف التي تمر بها البحرين والعدوان الإيراني الغاشم عليها وما يستلزمه الوضع الراهن من الحفاظ على الأمن العام وعدم العبث به والتكاتف مع الجهات المختصة من أجل استقرار المجتمع وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

وأهابت النيابة العامة البحرينية بكافة أفراد المجتمع الحفاظ على السكينة والأمن العام والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، مؤكدة أنها سوف تتصدى بكل حزم لمن يخالف ذلك.