إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات

قالت الشرطة الكندية اليوم الثلاثاء ‌إنها ​تلقت بلاغات عن إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو، مضيفة أنها عثرت على أدلة على إطلاق نار من سلاح ناري وأنه لا أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت ‌شرطة تورونتو في منشور على منصة إكس ‌أنها استجابت للبلاغات في الساعة 5:29 ‌صباحا بالتوقيت المحلي (0929 ‌بتوقيت غرينتش).

وتجري الشرطة الكندية تحقيقا بشأن إطلاق النار قرب القنصلية الأميركية في تورنتو.

وذكرت الشرطة أنها تحركت بناء على تقارير عن قيام شخص ما بإطلاق النار على القنصلية الأميركية في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وقالت الشرطة أنها توجهت إلى مسرح الحادث، وأضافت أنه "تم تحديد الأدلة بشأن إطلاق سلاح ناري".

ولم يتم الكشف عن معلومات بشأن وجود مشتبه بهم.