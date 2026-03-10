دمشق تعيّن قيادياً عسكرياً كرديياً بارزاً معاوناً لوزير الدفاع

أعلنت دمشق الثلاثاء تعيين القيادي الكردي العسكري البارز سيبان حمو معاونا لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية، تطبيقا لاتفاق أنهى آواخر يناير مواجهة عسكرية بين الفصائل الكردية والقوات السورية.

وأورد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع عاصم غليون، وفق ما نقل الاعلام الرسمي، "تعيين سيبان حمو معاونا لوزير الدفاع عن المنطقة الشرقية في الجمهورية العربية السورية".

قاد حمو، الذي يُعد من أبرز القادة العسكريين الأكراد وشارك في التفاوض مع دمشق، وحدات حماية الشعب التي شارك في تأسيسها، وشكلت العمود الفقري لقوات سورية الديموقراطية، التي تصدّت ببسالة لتنظيم داعش حتى دحره من آخر مناطق سيطرته في سورية عام 2019.

وأدى حمو المتحدر من منطقة عفرين (شمال)، وهو كذلك عضو في قيادة قوات سورية الديموقراطية، دوراً رئيسياً في المفاوضات مع دمشق، والتي أفضت بعد أسابيع من التصعيد العسكري الى توقيع اتفاق في يناير، نص على دمج تدريجي لمؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية.

وأتاح الاتفاق للأكراد الذين انكفأوا على وقع التصعيد الى المناطق ذات الغالبية الكردية في محافظة الحسكة (شمال شرق)، تسمية مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة.

وعيّن الرئيس أحمد الشرع بموجب مرسوم رئاسي نور الدين أحمد عيسى، وهو كردي من مدينة القامشلي، محافظا للحسكة في فبراير.

ويقضي الاتفاق أيضا بتشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سورية الديموقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد، وتشكيل لواء آخر لقوات كوباني (عين العرب).