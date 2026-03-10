وزير الدفاع الأميركي: اليوم سيكون الأشد في الضربات على إيران

قال وزير الدفاع الاميركي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي إن اليوم الثلاثاء سيكون الأشد منذ بداية الهجوم على إيران، حيث سيتم إطلاق أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والقاذفات ضد الأهداف الإيرانية.

وقال الوزير " لن نتراجع حتى تتم هزيمة العدو بصورة كاملة وحاسمة". وأضاف" على سبيل المثال، اليوم سيكون مجدداً أشد أيامنا هجوما على إيران.. أكبر عدد من المقاتلين وأكبر عدد من المقاتلات وأكبر عدد من الهجمات، المعلومات الاستخباراتية ستكون أكثر دقة وأفضل من أي وقت مضى".

وأضاف أن الـ24 ساعة الماضية " شهدت أقل عدد من الصواريخ التي تتمكن إيران من إطلاقها حتى الآن".