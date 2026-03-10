البحرين تدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت مملكة البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية من اعتراض وتدمير 105 صواريخ و 176 طائرة مسيرة.

ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان لها أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.