النمسا تشارك في اجتماع مجموعة "فيشغراد" لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب

شاركت النمسا في اجتماع وزراء داخلية دول مجموعة أوروبا الوسطى "فيشغراد".

ناقش الاجتماع ربط أنظمة قواعد البيانات الأوروبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والعمل على تنفيذ إجراءات إنشاء مراكز لإعادة وترحيل المخالفين في دول خارج حدود أوروبا.

وقدم وزير داخلية النمسا غيرهارد كارنر، خلال اجتماع وزراء داخلية المجموعة التي تضم بولندا، والمجر، والتشيك، وسلوفاكيا خارطة طريق عملية لتنفيذ خطة إنشاء مراكز لترحيل المخالفين في دول شريكة خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

وأكد أهمية الحوار عبر الحدود والتواصل الوثيق بين السلطات الأمنية في الدول المختلفة، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وأعلن أن العمل جار على تنفيذ إجراءات اللجوء ومراكز الإعادة في دول متعاونة خارج أوروبا.