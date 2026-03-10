أكثر من 100 ألف نازح جديد جراء الحرب في لبنان خلال 24 ساعة

بلغ عدد النازحين في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مئة ألف شخص في 24 ساعة، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء.

وقالت كارلاولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان في مؤتمر صحافي إن "أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجّلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مئة ألف شخص في يوم واحد".