غارة إسرائيلية على صور في جنوب لبنان بعد تحذير بالإخلاء

نفذت إسرائيل الثلاثاء غارة على مبنى قرب مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعدما كان الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات بإخلائه تمهيدا لشنّ ضربات.

وأوردت الوكالة الوطنية "شن العدو الإسرائيلي غارة على المنطقة المهددة عند مفرق معركة-العباسية"، قرب مدينة صور. وبالإضافة إلى صور، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبنى في صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، تمهيدا لقفصه كذلك.