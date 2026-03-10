أميركا تحذر مواطنيها في نيجيريا من "تهديد إرهابي" محتمل

حذرت السفارة الأميركية في نيجيريا ‌المواطنين ​الأميركيين من "تهديد إرهابي" محتمل ضد المنشآت الاميركية والمدارس التابعة لها في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، وذلك في تحذير أمني صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين.

ولا تزال السفارة ‌في حالة تأهب قصوى منذ أن أطلقت ‌الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على ‌إيران.

وقالت السفارة إن ‌على المواطنين الأميركيين ‌اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر إلى ​السفارة في ‌العاصمة ​أبوجا والقنصلية الأميركية في مدينة لاغوس والمدارس التابعة للولايات المتحدة.

ولم تقدم ​السفارة تفاصيل عن التهديد الأمني، لكن السلطات النيجيرية عززت في الأيام القليلة الماضية الإجراءات الأمنية في أبوجا عقب تهديدات بتنظيم احتجاجات مؤيدة لإيران.