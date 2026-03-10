السعودية.. اعتراض وتدمير مسيّرة شرق الخرج وسقوط أخرى في الزلفي دون إصابات
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير مسيّرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن اللواء الركن تركي المالكي المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، قوله إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج.
كما أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي عن سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، نتجت عنه أضرار مادية محدودة، دون تسجيل إصابات.
