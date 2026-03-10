السعودية تدين بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس"، إن المملكة تؤكد أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.