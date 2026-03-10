الكويت: إسقاط 6 طائرات «درون» في مواقع المسؤولية بشمال وجنوب البلاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد الدكتور جدعان فاضل جدعان، فجر اليوم الثلاثاء، إسقاط 6 طائرات «درون» في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها شمال وجنوب البلاد.

ووفقاً لصحيفة "الراي"، أضاف جدعان في بيان صحافي أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ودعا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في الكويت على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.