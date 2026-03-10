ترامب يتوعد إيران بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت مضيق هرمز

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ستشن ضربات أقوى بكثير على إيران إذا أقدمت طهران على وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا قامت إيران بأي عمل يوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستضربها الولايات المتحدة بقوة أكبر عشرين ضعفا مما تلقته حتى الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تستهدف مواقع إيرانية يسهل تدميرها، مشيراً إلى أن مثل هذه الضربات قد تجعل من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها كدولة.

وختم ترامب بالقول: "سيحل عليها الموت والنار والغضب.. لكني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".