اجتماع أوروبي لتنسيق إمدادات النفط والغاز

​قال متحدث باسم ‌المفوضية الأوروبية، أمس، إن الجهات المعنية بتنسيق إمدادات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي ستجتمع الخميس المقبل، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بعد أن تسببت حرب إيران في قفزة في أسعار ‌النفط. ومن ‌المقرر أن ‌تراقب هذه ‌المجموعات تأثير الحرب في الشرق الأوسط ​على ‌قطاع ​الطاقة، وتناقش أحدث تقييمات من دول التكتل بشأن إمدادات ​النفط. ومطلوب من دول الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بمخزونات نفط تكفي الاستهلاك لمدة 90 يوماً. وتشمل المجموعات التي ستجتمع لبحث الأمر، ممثلين عن حكومات ‌دول التكتل، كما أنها تراقب تأمين إمدادات ​النفط والغاز وتنسق الإجراءات في أثناء الأزمات.