ترامب يلوّح بتغيير المرشد الإيراني ويكشف عن وجود بديل لمجتبى خامنئي

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإمكانية تغيير المرشد الأعلى في إيران ، كاشفاً أنه يفكر في شخص يمكن أن يحل محل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، دون أن يذكر أي تفاصيل حول هوية هذا البديل.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" إن الحرب قد تنتهي قريباً، مشيراً إلى أن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية. وأضاف: "أعتقد أن الحرب اكتملت إلى حد كبير، ليس لديهم بحرية ولا اتصالات ولا قوات جوية".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة متقدمة “بفارق كبير” مقارنة بالإطار الزمني الذي كان مقدراً في البداية، والذي تراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

وعند سؤاله عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي سبق أن انتقده علناً، قال ترامب إنه لا يملك أي رسالة له، مضيفاً: "لا شيء على الإطلاق"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يفكر في شخص ليحل محله.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح ترامب أن السفن تتحرك حالياً في الممر المائي، لكنه أشار إلى أنه "يفكر في السيطرة عليه". كما وجّه تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران، قائلاً إن طهران "أطلقت كل ما لديها"، مضيفاً: "من الأفضل لهم ألا يحاولوا القيام بأي شيء آخر، وإلا فسيكون ذلك نهاية هذا البلد".