هولندا ترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط لحماية الملاحة البحرية

قالت ‌الحكومة ​الهولندية اليوم الاثنين، إنها سترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط بناء على طلب فرنسا ‌للمساعدة في حماية قبرص ‌وحلفاء آخرين وتأمين حركة ‌الملاحة ‌البحرية المهددة ‌بالأزمة المتصاعدة في الشرق ​الأوسط.

وذكرت ‌هولندا ​الأسبوع الماضي أن فرنسا ​طلبت منها توفير فرقاطة للدفاع الجوي والقيادة لدعم حاملة الطائرات شارل ديجول التي قال الرئيس الفرنسي ‌إيمانويل ماكرون إنها ​سترسل إلى البحر المتوسط.