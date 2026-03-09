هولندا ترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط لحماية الملاحة البحرية
قالت الحكومة الهولندية اليوم الاثنين، إنها سترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط بناء على طلب فرنسا للمساعدة في حماية قبرص وحلفاء آخرين وتأمين حركة الملاحة البحرية المهددة بالأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وذكرت هولندا الأسبوع الماضي أن فرنسا طلبت منها توفير فرقاطة للدفاع الجوي والقيادة لدعم حاملة الطائرات شارل ديجول التي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها سترسل إلى البحر المتوسط.
