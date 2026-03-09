ترامب ينفي سعي واشنطن للاستيلاء على مخزون إيران النووي

قال ​الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين، ‌إنه "بعيد ​كل البعد" عن اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات أميركية إلى إيران لتأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب هناك.

وقال ترامب لصحيفة (نيويورك بوست) عندما سئل عن مناقشات مزعومة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن ‌احتمال نشر قوات خاصة في إيران للاستيلاء على هذه المواد ‌وتأمينها "لم نتخذ أي قرار في ‌هذا الشأن. نحن بعيدون كل ‌البعد عن ‌ذلك".

وقال ترامب الشهر الماضي، دون تقديم أدلة، إن طهران بدأت في إعادة بناء البرنامج النووي الذي زعم أنه "دُمر" بضربات أميركية في يونيو من العام الماضي.

وتنفي إيران سعيها ​إلى امتلاك ترسانة نووية، وتقول إن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم تهدف للاستخدام للأغراض المدنية فحسب.