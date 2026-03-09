أمير الكويت: تعرضت دولتنا ​لاعتداء غاشم ⁠من ‌دولة ‌جارة ‌مسلمة ‌نعدها ‌صديقة ​لم ‌نسمح ​باستخدام ⁠أراضينا ​أو أجوائنا ⁠‌في عمل ​‌ضدها

أكد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأي مساس بسيادة دولة فيها هو مساس بأمننا الجماعي.

وقال أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان: لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها وأبلغناها بذلك مراراً عبر قنواتنا الديبلوماسية.



وأضاف الأمير: الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مجال دولة الكويت الجوي وأراضيها ومرافقها المدنية والبنية التحتية والتي أوقعت 12 قتيلا منذ بدأت طهران شن ضربات على دول الخليج رداً على الهجمات الأميركية-الإسرائيلية ضدها، تشكل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية وتعدياً سافراً على سيادتها وأمنها واستقرارها

وأكد الأمير أن الكويت قادرة على تجاوز كل التحديات، وقد مررنا عبر تاريخنا بمحطات صعبة وخرجنا منها أشد صلابة وقوة وأكثر تلاحماً وتماسكاً وأعمق إيماناً بأن هذا الوطن يستحق منا الكثير.

وأضاف: الكويت تؤكد حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة رداً على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء وشكله واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.