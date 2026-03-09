أميركا تدرج "إخوان السودان" في قائمة الإرهاب العالمي

​أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أدرجت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان في قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تعتزم أيضا تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، اعتباراً من 16 مارس الجاري.

وأضافت الخارجية الأميركية: نفذ مقاتلو "الإخوان"، الذين يتلقى العديد منهم تدريبا ودعما آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان".

وقالت الخارجية الأميركية: "بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري".