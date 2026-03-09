وزير الخارجية الأميركي: إيران تحاول "أخذ العالم رهينة"

اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران الإثنين بمحاولة جعل العالم "رهينة" لها عبر إطلاقها الصواريخ والمسيّرات على دول في الشرق الأوسط ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وقال روبيو "أعتقد أننا نرى جميعا حاليا التهديد الذي يشكّله هذا النظام الديني للمنطقة والعالم. هم يحاولون أخذ العالم رهينة".

وأضاف "يهاجمون الدول المجاورة، ومنشآتها للطاقة، وسكانها المدنيين"، مشيرا الى أن "هدف هذه المهمة هو تدمير قدرتهم على مواصلة القيام بذلك، ونحن على طريق تحقيق ذلك".

واعتبر روبيو أن نظام الحُكم القائم في إيران "بنى أسسه، للأسف، على الاعتداء على الرجال والنساء الشجعان في جهازنا الخارجي والمدني"، في إشارة لأزمة الرهائن في السفارة الأميركية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.