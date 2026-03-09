عون: لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات لوقف التصعيد الإسرائيلي

أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون استعداد بلاده الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وقال عون، خلال استقباله اليوم سفراء دول النرويج هيلدا هارالدستاد، والسويد جيسيكا سفاردستروم، والدانمارك كريستوفر فيفيكي، إنه " أبلغ هذا الموقف إلى دول عدة تسعى لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية".

وعرض عون ، أمام السفراء الثلاثة ، "الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التصعيد الإسرائيلي الواسع والاعتداءات المستمرة على الضاحية الجنوبية في بيروت والجنوب والبقاع والتي ذهب ضحيتها أكثر من 400 شخص بينهم نساء وأطفال ومسنين"، معتبراً أن "مثل هذه الاعتداءات لن تحقق ما تهدف اليه إسرائيل."

وأكد على موقف لبنان الذي ورد في قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لجهة التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات إعلان وقف الاعمال العدائية الذي اتفق عليه في نوفمبر 2024، بما يصون السلم والاستقرار، في مقابل إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وشدّد عون على أن " قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك."

واعتبر أن " التعرض للجيش أو لقائده في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة في آن، هو موقف مرفوض ومستغرب ومشبوه لأنه يصب في محاولات تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها ويتناغم بشكل أو بآخر مع أهداف العاملين على زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة تخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم."

وأعرب سفراء الدول الثلاث " عن تضامن بلادهم مع لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، واستعدادهم لتقديم المساعدات اللازمة لا سيما لجهة إغاثة النازحين ودعم جهود الدولة في هذا المجال".