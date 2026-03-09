"الدفاع التركية": دفاعات "الناتو" تعترض صاروخا باليستياً دخل المجال الجوي التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن دفاعات حلف شمال الأطلسي "الناتو" اعترضت صاروخا باليستياً دخل المجال الجوي التركي.

وقالت الوزارة في بيان إن "مقذوفا بالستيا أُطلق من إيران ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال خمسة أيام".

وأضافت أن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب في جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.