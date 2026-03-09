الكويت: تأجيل الاختبارات القصيرة للطلبة حتى إشعار آخر مراعاة للظروف الراهنة

أعلنت وزارة التربية في الكويت اليوم الاثنين تأجيل الاختبارات القصيرة للطلبة حتى إشعار آخر مراعاة للظروف الراهنة وإتاحة المزيد من المرونة للمدارس والطلبة والمعلمين في هذه المرحلة.

جاء ذلك وفق بيان صحفي للوزارة خلال ترؤس وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اجتماعا موسعا مع القيادات التربوية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسير العملية التعليمية مع استمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد عبر منصة "تيمز" ومتابعة جاهزية القطاعات المختلفة لضمان استمرارية الدراسة بكفاءة.

وذكرت الوزارة وفق البيان أنه ستتم دراسة الوضع مجددا وفق المستجدات خلال الفترة المقبلة واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ على استقرار العملية التعليمية.

واستمع الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع لشرح مفصل حول آلية سير الدراسة عن بعد ومستوى التفاعل في الحصص الافتراضية ونسب حضور الطلبة والمعلمين عبر المنصة التعليمية إضافة إلى التحديات التي قد تواجه بعض المدارس وآليات التعامل معها بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام الطلبة والمعلمين بالحضور والتفاعل في الحصص الدراسية عبر منصة "تيمز" والتشديد على ضرورة استمرار المتابعة من الإدارات المدرسية لضمان تحقيق الاستفادة التعليمية المطلوبة خلال فترة الدراسة عن بعد.

وثمن الوزير الطبطبائي الدور المهم لأولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال فترة طبيق نظام التعليم عن بعد داعيا إلى استمرار التعاون بين الأسرة والمدرسة بما يسهم في تعزيز انضباط الطلبة ومتابعتهم الدراسية وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.